Saraçhane'de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran gruba müdahale edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla Saraçhane'deki toplanmalar sürüyor.

Buradaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi.

Slogan atarak ilerleyen göstericiler, polis ekiplerine cam şişe ve meşale gibi materyaller attı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Ekipler, gruba müdahale etti.

Gruptakilerin bekleyişi devam ediyor.