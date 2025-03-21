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Cevdet Yılmaz: Çıkmaz Sokaktan Dönülmeli

Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sokak provokasyonlarının demokratik siyasete ihanet olduğunu belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2025 22:20, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 22:36
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Cevdet Yılmaz: Çıkmaz Sokaktan Dönülmeli

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

"Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir"

dedi.

Cevdet Yılmaz'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Ana muhalefet partisini marjinal siyaset anlayışı ile sokağa yönlendiren anlayış, CHP'de sorumlu siyaset yapanlar dahil ülkemizin huzurunu ve kamu düzenini savunan herkesi rahatsız etmektedir."

dedi.

Sorumlu Siyaset ve Yargı Süreçleri


  • Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır.
  • Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir.
  • Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir.
  • Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir.
  • Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir.

Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır.

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