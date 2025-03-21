İstanbul'da İBB'ye yönelik terör soruşturmasının detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Şüpheli Azad Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada,

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı.

şeklinde ifadelerin olduğu dokümanlar ele geçirildi. Bu belgeler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Başsavcılık, İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

Azad Barış'ın İletişim Kayıtları ve Ortak Baz Kaydı

Soruşturma kapsamında, şüpheli Azad Barış hakkında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden savcılığa gönderilen bilgi notu ve HTS raporuna ulaşıldı. Bilgi notunda, Barış'ın HTS kayıtlarında, hakkında terör örgütünden adli işlem kaydı bulunan 312 kişiyle iletişiminin olduğu tespitine yer verildi. Ayrıca, Barış'ın "PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyor olabileceği" değerlendirildi.

Ortak Baz Kayıtları





Azad Barış ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 253 ortak baz kaydı olduğu tespit edildi.

Barış'ın, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la 20 ortak baz kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la 5 kez irtibat kurduğu ve 1 ortak baz kaydı bulunduğu tespit edildi.





HDP Genel Merkez Ek Binası ve Gayrimenkul Kaydı

Barış'ın mevcut SGK ve iş yeri bilgilerine göre Ağustos 2022'den sonra düzenli ve resmi bir geliri bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen adına kayıtlı 2 araç ve 3 gayrimenkul kaydının bulunduğu ve bunlardan bir tanesinin HDP Genel Merkez ek binası olduğu kaydedildi. Şahsın bu araç ve gayrimenkulleri edinmesinin resmi kazancına göre mümkün olmadığı değerlendirildi.

Döviz Alım-Satım İşlemleri

Yazıda, şüphelinin hesabından çok fazla döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği, HDP ile olan tapu devri sırasında mevduat miktarının nasıl 21 milyon liraya yükseldiğinin gelen veriden anlaşılamadığı aktarıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Destek Mesajı

Barış'ın HDP içinde aktif görevde olması nedeniyle yapılan işlemin muvazaalı ve işleme konu paranın kaynağının şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi. Spectrum House şirketinde yapılan aramada,

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı.

şeklinde ifadelerin olduğu dokümanların ele geçirildiği bilgisine de yazıda yer verildi.

HTS Tutanakları

Barış'la ilgili hazırlanan HTS tutanağı da soruşturma dosyasına gönderildi. Barış'ın ayrıca 2015 yılında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Feza Gazetecilikle görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen tutanakta, HDP'nin İstanbul İl Başkanlığıyla da görüştüğü bilgisi yer aldı. HTS tutanağında, Barış'ın PKK/KCK terör örgütüyle iltisakı tespit edilen bazı kişilerle farklı tarihlerde görüşme yaptığı da kaydedildi.