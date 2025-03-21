İstanbul'da İBB'ye yönelik terör soruşturmasının detayları

Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da İBB'ye yönelik terör soruşturmasının detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında yeni belgeler ele geçirdi. Soruşturma kapsamında Azad Barış'ın iletişim kayıtları incelendi, HDP ve İBB ilişkisi mercek altında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 22:57, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 23:20
Yazdır
İstanbul'da İBB'ye yönelik terör soruşturmasının detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Şüpheli Azad Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada,

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı.

şeklinde ifadelerin olduğu dokümanlar ele geçirildi. Bu belgeler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Başsavcılık, İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

Azad Barış'ın İletişim Kayıtları ve Ortak Baz Kaydı

Soruşturma kapsamında, şüpheli Azad Barış hakkında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden savcılığa gönderilen bilgi notu ve HTS raporuna ulaşıldı. Bilgi notunda, Barış'ın HTS kayıtlarında, hakkında terör örgütünden adli işlem kaydı bulunan 312 kişiyle iletişiminin olduğu tespitine yer verildi. Ayrıca, Barış'ın "PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyor olabileceği" değerlendirildi.

Ortak Baz Kayıtları


  • Azad Barış ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 253 ortak baz kaydı olduğu tespit edildi.
  • Barış'ın, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la 20 ortak baz kaydı olduğu belirlendi.
  • Şüpheli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la 5 kez irtibat kurduğu ve 1 ortak baz kaydı bulunduğu tespit edildi.


HDP Genel Merkez Ek Binası ve Gayrimenkul Kaydı

Barış'ın mevcut SGK ve iş yeri bilgilerine göre Ağustos 2022'den sonra düzenli ve resmi bir geliri bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen adına kayıtlı 2 araç ve 3 gayrimenkul kaydının bulunduğu ve bunlardan bir tanesinin HDP Genel Merkez ek binası olduğu kaydedildi. Şahsın bu araç ve gayrimenkulleri edinmesinin resmi kazancına göre mümkün olmadığı değerlendirildi.

Döviz Alım-Satım İşlemleri

Yazıda, şüphelinin hesabından çok fazla döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği, HDP ile olan tapu devri sırasında mevduat miktarının nasıl 21 milyon liraya yükseldiğinin gelen veriden anlaşılamadığı aktarıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Destek Mesajı

Barış'ın HDP içinde aktif görevde olması nedeniyle yapılan işlemin muvazaalı ve işleme konu paranın kaynağının şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi. Spectrum House şirketinde yapılan aramada,

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı.

şeklinde ifadelerin olduğu dokümanların ele geçirildiği bilgisine de yazıda yer verildi.

HTS Tutanakları

Barış'la ilgili hazırlanan HTS tutanağı da soruşturma dosyasına gönderildi. Barış'ın ayrıca 2015 yılında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Feza Gazetecilikle görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen tutanakta, HDP'nin İstanbul İl Başkanlığıyla da görüştüğü bilgisi yer aldı. HTS tutanağında, Barış'ın PKK/KCK terör örgütüyle iltisakı tespit edilen bazı kişilerle farklı tarihlerde görüşme yaptığı da kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber