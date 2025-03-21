Ergün Atalay: Her şeyin hukuk ve demokrasi içinde yürütülmesinden tarafız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 600 metre altındaki kömür ocağında iftar yaptı. Atalay, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde maden işçileriyle bir araya geldi.

Madencilerin Evinde İftar

Yerin 600 metre altındaki üretim bölgesinde işçilerle birlikte orucunu açan Atalay, bir avuç kömür için ömürlerini verenlerin evinde olduğunu ifade etti. Atalay, maden ocağı çıkışı kuyubaşındaki konuşmasında, yıllardır madencilerle iftar yaptıklarını söyledi. Her zaman işçilerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Atalay, "Özelleştirme bu ülkeye hiç hayır getirmedi. 20 senedir şeker fabrikalarıyla ilgili özelleştirme yapılıyor. Bas bas bağırdık, yapmayın, yapmayın, yapmayın... Yarısını sattılar, yarısı kaldı. Sendikaların mücadelesi olmasaydı, tamamını satsalardı şu anda şekeri 50 misli daha pahalı yiyordu Türk halkı. Hadi şekeri özelleştirin... Özelleştirmezler çünkü şeker silah gibi bir iş. Ne zaman anlaşıldı? Kovid'de anlaşıldı." dedi.

Özel Sektör ve İşçi Maaşları

Atalay, özel sektörün çalıştırdığı bir ocakta 1070 işçinin aralık ayından beri maaş alamadığına dikkati çekti. Vergiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Burada bu sene 1200'e yakın işçi emekli oldu. Onların yerine işçiye ihtiyaç var. Bu sendikalar ne yapar? Sendikalar bu meseleyi ülke gündemine taşır. Dilimizin döndüğünü anlatmaya gayret ettik ama bugüne kadar bununla ilgili hala bazılarının gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Haklı talebimize hala cevap veremediler." diye konuştu.

Kamu Sözleşmeleri ve Emeklilik

Atalay, kamu sözleşmelerinin şu anda devam ettiğini anımsatarak şunları söyledi: "Şu anda emekli maaşı düşecek diye aşağı yukarı 60 bine yakın arkadaşımız emekli oldu. Bunlar öyle teknik eleman ki savunma sanayisinde top, tüfek yapıyor. Dışarıdan hemen okulu bitiren arkadaşımızı alıp, 'Gel bu topu, tüfeği yap.' dediğin zaman yapamazlar."

Adalet ve Hukuk Üzerine

Atalay, zor bir coğrafyada yaşadıklarını, her gün gündemin değiştiğini belirterek, gündem değiştiği zaman işçinin, emeklinin, dar ve sabit gelirlinin problemlerinin ötelendiğini savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer gözaltılara değinen Atalay, "Biz ilkesel olarak, TÜRK-İŞ olarak her şeyin hukuk ve demokrasi içinde yürütülmesinden tarafız." dedi.

Tepki ve Duruş

Atalay, tepkisini göstereceklerin kırmadan, dökmeden, şiddet dilini kullanmadan tepki koyması gerektiğini belirterek, "TÜRK-İŞ bugüne kadar dökmeden, kırmadan alanlarda, mitinglerde en yoğun şekilde derdini anlatmaya gayret sarf etti. Biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Biz bu ülkenin arka bahçesiyiz." diye konuştu.Atalay'a, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile kurum ve sendika yöneticileri eşlik etti.