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Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna Silahlı Saldırı

İstanbul'da Irak Başkonsolosluğuna yönelik motosikletli şahısların gerçekleştirdiği silahlı saldırıda can veya mal kaybı olmadı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 23:34, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 23:55
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Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna Silahlı Saldırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahısların akşam saatlerinde Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açtığını belirtti. Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada,

Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır.

bilgisini verdi.

Güvenlik Soruşturması ve Kimlik Tespiti

Gerekli soruşturmanın güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve kimlik tespiti çalışması yapıldığını aktaran Keçeli, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını kaydetti. Keçeli, Iraklı yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını, Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlemin alındığını aktardı.

Geçmiş Olsun Mesajı

Sözcü Keçeli, Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ifadesini kullandı.

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