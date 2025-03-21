Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı

Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

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