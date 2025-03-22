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22 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

22 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 00:01, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 00:03
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22 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Efeler ilçesinde partisinin iftar programına katılacak.

(Aydın/19.29)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile valiliği ziyaret edecek.

(Muğla/13.00/15.10/16.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla iftar programında buluşacak.

(Tekirdağ/15.00/15.45/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan'a konuk olacağı rövanş maçı öncesi son antrenmanını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak ve Macaristan'a gidecek.

(İstanbul/11.15/16.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Macaristan maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da basın toplantısı yapacak.

(Budapeşte/19.15)

3- Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabındaki ikinci maçında Türkiye, İngiltere ile karşılaşacak.

(Wrexham/14.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta müsabakaları tamamlanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına; Mersinspor-Galatasaray, Manisa Basket Divissa-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.00/Manisa/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasına; Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş ve DEPSAŞ Enerji-Rize Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Muğla/14.00/İstanbul/16.00/Ankara/17.00)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.

(Şanghay/06.00/10.00)

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