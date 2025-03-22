Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci için ikinci ara tatil 28 Mart Cuma günü başlayacak.

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