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Silahını temizlerken karısını vuran adam, oğlundan dayak yedi

Konya'da 77 yaşındaki bir adam kendisine ait silahı temizlerken kazara eşini vurdu. Olayı gören kadının oğlu yaşlı adama saldırdı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 07:40, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 07:41
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Silahını temizlerken karısını vuran adam, oğlundan dayak yedi

Olay, gece saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi Keçiborlu Sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi.

Kendine ait olduğu öğrenilen tabancayı temizlemek isteyen M.G. (77), silahın biranda ateş alması sonucu eşi Z.B.'yi (53) vurdu.

ÜVEY OĞLU İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada annesinin yaralandığını gören 28 yaşındaki oğlu B.B. annesinin yaralanmasına neden olan M.G'yi darp etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 77 yaşındaki şüpheli M.G. ve B.B'yi gözaltına aldı.

KADININ DURUMU İYİ

Omzundan hafif yaralanan Z.B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"KİMSEYİ VURMAK İSTEMEDİM"

Öte yandan, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.G. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.G. buradaki ilk ifadesinde, "bir anda yanlışlıkla oldu, kimseyi vurmak istemedim" diye kendini savunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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