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Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgaya karışan 16 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 08:08, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 08:09
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Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı

Merkez Camisi önünde karşılaşan akraba iki grup arasında bahşiş meselesinden çıkan sopalı, demirli ve bıçaklı kavgada 15 kişi yaralanmıştı.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından kavgaya karışan 18 kişiden 16'sı gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaralılardan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

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