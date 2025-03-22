Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Devlet Desteği Görüntülenebilecek

1 Nisan'dan itibaren, aboneler elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteğinin ne kadar olduğunu görebilecekler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla, elektrik faturalarındaki düzenleme için EPDK, dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğalgazda ise BOTAŞ bir çalışma başlattı ve süreçte sona gelindi, takvim oluşturuldu.

Faturalarda Devlet Desteği Tutarı Görüntülenecek

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da gösterilecek. Faturada, hem gerçek maliyet hem de devlet desteği tutarı aynı anda yer alacak. En altta ise ödenmesi gereken tutar belirtilecek.

Sadece Konut Aboneleri İçin Geçerli

Bu düzenleme sadece konut abonelerinin aylık faturalarına uygulanacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.

Elektrik faturalarında, 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri devlet desteğinden yararlanabiliyor.

Elektrikte düşük kademede devlet desteği oranı yüzde 60, yüksek kademede ise yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.



