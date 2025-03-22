Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 08:38, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 08:38
Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice köyü mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, tırla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri ağır iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.