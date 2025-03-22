EPDK, Deprem Bölgesindeki Ödemeleri Erteledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle önemli bir adım attı. EPDK, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisansı sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için önemli düzenlemeler yapıldı.

Önemli Kararların Detayları

Görevli tedarik şirketleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için avans ödeme bildirimleri ertelendi.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bedellerin ertelenmesi kararlaştırıldı.

İlgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar erteleme yapılacak.

Bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.

Söz konusu Kurul kararı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Bu karar, depremden etkilenen bölgelerdeki şirketlere finansal bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.



