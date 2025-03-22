Reklam Kurulu 32,5 Milyon TL Ceza Verdi

Reklam Kurulu, mevzuata aykırı bulunan reklamlar için toplam 32,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurulun 13 Mart'taki toplantısında incelenen 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu ve bir dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi. Bu dosyalara ilişkin olarak toplamda 32 milyon 481 bin 507 lira idari para cezası kesilirken, 5 dosyada ise tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli uygulanması kararlaştırıldı.

Hazır Giyim Sektörüne Kesilen Cezalar

Hazır giyim sektöründe gerçekleştirilen indirimli satış kampanyalarına yönelik denetimlerde, aykırılık tespit edilen 8 dosya için toplam 4 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı. Kurul, bu dönemde fahiş fiyat iddialarının gündemde olduğu indirimli satışları yakından takip ediyor.

Tüketici Haklarının Korunması

Denetimlerle, sahte indirim algılarıyla tüketici tercihlerinin manipüle edilmesinin önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının tüketici refahına olumsuz etkisinin azaltılması amaçlanmakta.

Teknoloji Sektöründeki Yanıltıcı Reklamlar

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, cep telefonu modellerinde özel bir uygulama izlenimi yaratmasına rağmen bazı modellerin bu özelliğe sahip olmadığı tespit edildi. Bu nedenle tüketicilerin yanıltıldığı gerekçesiyle idari yaptırım kararı alındı.

Otomotiv Sektöründeki Faiz Reklamları

Otomotiv şirketlerinin "yüzde sıfır faiz" temalı kampanyaları incelendi. Reklamlarda belirtilen faiz oranlarının gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri yanıltıcı olduğu tespit edildi. Bu nedenle ilgili reklamların tedbiren durdurulmasına karar verildi.

Ayakkabı Ürün Tanıtımları

Türkiye'de satışa sunulan bazı ayakkabıların yurt dışı internet sitelerinde domuz derisi içerdiği belirtilmesine rağmen, Türkiye'deki ürün açıklamalarında bu bilginin eksik olduğu tespit edildi. Kurul, eksik bilgilendirme yapan 4 firma hakkında durdurma cezası ile toplam 3 milyon 457 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.



