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Öğrencileri Bıçaklayan ve Gasp Eden Şüpheliler Yakalandı

Adana'da 15 yaşındaki iki şüpheli, öğrencileri bıçakladı ve cep telefonlarını gasp etti. Zanlılar yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 10:14, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 10:15
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Öğrencileri Bıçaklayan ve Gasp Eden Şüpheliler Yakalandı

Adana'da, yolunu kestikleri 2 öğrenciden para isteyen ancak olumsuz yanıt alınca onları bıçaklayan ve ardından 4 öğrencinin cep telefonunu gasbederek kaçan 15 yaşındaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde, yürüyen A.C. (15) ile İ.H.Y. (15), aynı yoldan okula giden 3 öğrenciyi bir süre takip etti. Şüpheliler, öğrencilerden birinin başka yöne gitmesinin ardından B.S. (16) ve S.K'nin (16) yolunu keserek para istedi. Üstlerinde para olmadığını belirten öğrencileri bıçaklayan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın Devamı ve Zanlıların Takibi

Daha sonra Fuzuli Caddesi'ndeki Merkez Park'a giden zanlılar, burada da yolunu kestikleri 4 öğrencinin cep telefonlarını gasbetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri merkez Yüreğir ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan zanlıların yolda yürüyen 3 öğrenciyi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sonuç

Bu tür olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği bir kez daha görülmüştür. Özellikle gençlerin güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri için toplumun ve yetkililerin daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir.


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