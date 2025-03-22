Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 343 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de düzenlenen eylemlerde bu kişilerin yakalandığı bildirildi. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin her daim nöbette olduğunu belirtti.

İzinsiz Gösterilerde Gözaltılar

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak düzenlenen izinsiz gösterilerde 343 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Emniyet güçlerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, provokasyon peşinde olanlara asla fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

Emniyet Güçlerinin Kararlılığı

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek." Toplumsal düzeni bozmaya ve milletin huzurunu tehdit etmeye yönelik girişimlere karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Emniyet güçlerinin huzur ve güvenliğin teminatı olduğunun altını çizerek, her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.

İstanbul'da 343 kişi gözaltına alındı.

Gösteriler Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerde de gerçekleşti.

Emniyet güçleri 7/24 görevde.

Provokasyonlara karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor.



