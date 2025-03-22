Bingöl'de Minibüs Kazası: 2'si Ağır 9 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza, 2'si ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, bir şirkete ait minibüs, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Şehitköy mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay Yerine Müdahale

İhbarın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıların güvenli bir şekilde hastanelere sevk edilmesini sağladı. Yaralıların durumu hakkında yapılan ilk açıklamalar, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtiyor.

Kaza Sonrası Yapılan Çalışmalar

Olay yerine ulaşan ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle trafik güvenliği için gerekli önlemler alındı.

Kaza, kar yağışının etkili olduğu bir bölgede meydana geldiği için sürücülerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor. Yetkililer, yolculuk yapacak vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak yola çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.



