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Türkiye'nin Su Kıtlığı: Kişi Başına Düşen Su Miktarı Azalıyor

Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı 1317 metreküp. Bu, ülkeyi su kıtlığı çeken sınıfa sokuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 12:34, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 12:35
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Türkiye'nin Su Kıtlığı: Kişi Başına Düşen Su Miktarı Azalıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, Türkiye'de kişi başına düşen 1317 metreküp su miktarının ülkeyi su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına soktuğunu vurguladı. Barajların tarımsal sulama, içme suyu temini ve sanayi için su ihtiyacını karşılamada önemli bir kaynak olduğunu belirten Tüfekçioğlu, özellikle erozyon, sel ve taşkın gibi doğal afetlerde suyun kontrolünde büyük rol oynadığını ifade etti. Çoruh Havzası gibi dağlık bölgelerde su depolamanın önemine değinen Tüfekçioğlu, Yusufeli ve diğer barajların rezervuarlarında önemli miktarda su depolandığını belirtti.

Dünya Su Günü ve Tatlı Su Kaynaklarının Önemi

Tatlı su kaynaklarının verimli kullanımı ve suyun önemini vurgulamak amacıyla 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart'ın Dünya Su Günü ilan edildiğini hatırlatan Tüfekçioğlu, bu yılın temasının buzulların korunması olduğunu söyledi. Buzulların önemli bir tatlı su kaynağı olduğuna dikkat çeken Tüfekçioğlu, dünya üzerindeki su varlığının sadece yüzde 2,5'inin tatlı su olduğunu ve bunun büyük bir kısmının buzullarda bulunduğunu ifade etti. Su kaynaklarının korunmasının ekosistem ve insan sağlığı için hayati önem taşıdığına değindi.

Su Kıtlığı ve Türkiye'nin Durumu

Tüfekçioğlu, Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının 1317 metreküp olduğunu ve bu durumun ülkeyi su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına soktuğunu belirtti. Yakın gelecekte bu miktarın bin metreküpün altına düşmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti. Kullanılabilir 57 milyar metreküp suyun yüzde 77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığını, yüzde 12'sinin içme suyu olarak tüketildiğini ve yüzde 11'inin sanayide kullanıldığını belirtti. İklim değişikliğine bağlı olarak suyun azalmasının bu sektörlerde de etkisini göstereceğine dikkat çekti.

Çoruh Havzası ve Enerji Üretimi

Artvin'de Çoruh Havzası'ndaki suyun daha çok enerji amaçlı kullanıldığına işaret eden Tüfekçioğlu, havzada kişi başına düşen su miktarının 9 bin 600 metreküp olduğunu belirtti. Havzanın yıllık 20 bin metreküp civarında yağış aldığını ve bu durumun bölgedeki su miktarını artırdığını ifade etti. Artvin'deki barajların enerji üretimine katkısının büyük olduğunu vurgulayan Tüfekçioğlu, Yusufeli Barajı'nın 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle su kaynaklarının korunmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.


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