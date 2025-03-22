Edirne'de Çeltik Üretimini Tehdit Eden Kuraklık

Türkiye'de çeltik üretiminde birinci sırada yer alan Edirne, kuraklık ve nehirlerdeki su seviyesinin düşük olması nedeniyle üretim sürecinde zorluklarla karşılaşıyor. Edirne, geçen yıl 486 bin dekarlık alanda 391 bin 101 ton çeltik üreterek Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 38,4'ünü tek başına karşıladı. İklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiği Edirne'de, kuraklık nedeniyle son iki yıldır çeltik üretim sezonunda ciddi su sıkıntısı yaşandı. Çiftçiler, tarlalara yeterli suyu ulaştırmakta güçlük çekti.

Çeltik Üretimi İçin Alınan Önlemler

Geçen yıl, çeltik veriminin düşmemesi için Meriç ve Tunca nehirlerinden dönüşümlü sulama tedbirleri alındı ve ilave su kuyuları açıldı. Bu önlemler sayesinde çeltikte verim kaybı en aza indirildi. Bu yıl ise çiftçilerin çeltik sezonunda sıkıntı yaşamaması için ekim sahaları, İl Kuraklık Kriz Merkezi ve İl ve İlçe Çeltik Komisyonlarınca belirlenecek.

Kuraklık ve İklim Değişikliği

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda kurak bir dönemden geçildiğini belirtti. Edirne ve çevresinde kar yağışlarının azaldığını ve sıcakların arttığını söyleyen Uludağ, çeltik gibi suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde sorunlar yaşandığını ifade etti. Su, tarımsal üretim için hayati önem taşırken, iklimdeki değişiklikler ve nüfus artışıyla suya olan ihtiyaç artıyor.

Su Yönetimi ve Tasarrufu

Uludağ, suyu tasarruflu kullanmanın ve suyun yönetimini sağlamanın önemine dikkat çekti. Normal koşullarda kış ve ilkbahar aylarında Meriç ve Tunca nehirlerinin yüksek debiyle akması gerektiğini, ancak son yıllarda bu durumun değiştiğini belirtti.

Edirne Ziraat Odası'nın Çalışmaları

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklık ve aşırı sıcakların tarımsal üretimi etkilediğini söyledi. Çeltik sulamalarında dönüşümlü sisteme geçildiğini ve üreticilerin kayıp yaşamaması için tedbirler alındığını belirtti. Arabacı, çeltik ekimine kısa bir süre kala nehirlerdeki su seviyesinin düşük olmasının üreticileri endişelendirdiğini ifade etti.

Çömlekköy Barajı Projesi

Su sıkıntısına kalıcı çözüm sağlanması için yapımına başlanan Çömlekköy Barajı gibi projelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Arabacı, "Nehir debilerimiz düşük. Suya baktığımızda maalesef bu yıl da zor geçecek gibi görünüyor. Üreticilerimizi bilgilendireceğiz. İnşallah bu yılı da sorunsuz atlatırız." dedi.



