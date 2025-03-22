İstanbul Valisi Davut Gül'den İBB'ye Yönelik Açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteri ve eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları kışkırtarak güvenlik güçleriyle çatışmaya yönlendiren provokatörlerin ve onlara alet olanların açık bir suç işlediğini belirtti.

Güvenlik kuvvetlerinin, vatandaşların huzuru için gerekli durumlarda ve gereken ölçüde müdahalede bulunduğunu vurguladı. "Bu kirli tezgaha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı. Bu tür olaylara karşı alınacak önlemler hakkında daha fazla bilgi vererek, kamu düzeninin korunmasının önemini dile getirdi.