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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Açıklaması

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İBB soruşturmasında imzası olmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 14:34, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 15:07
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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasında basın toplantısı düzenledi. Özel, İmamoğlu'nun ihalelerle bir bağlantısının olmadığını belirterek, "Ekrem Bey'in bu ihalelerin hiçbirinde imzası yok. Normalde belediye başkanları imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz." dedi. Saraçhane'nin İstanbul için simge bir mekan olduğunu belirten Özel, burada İstanbulluların iradesinin temsil edildiğini vurguladı.

Soruşturmanın Yöntemine Yönelik Eleştiriler

Özel, soruşturmanın yöntemine yönelik eleştirilerde bulunarak, ihalelerde imzası olmayan kişilerin sorumlu tutulmasının yanlış olduğunu ifade etti. "106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret" diyen Özel, bu kişilerin çoğunun neden gözaltına alındığını bilmediğini dile getirdi. Ayrıca, bu tür soruşturmaların başka belediyelere de uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Medya ve Algı Operasyonları

Özel, İBB'ye yönelik suçlamalar arasında "algı operasyonu" iddialarının da bulunduğunu belirtti ve bu tür suçlamaların somut delillerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, kimi medya kuruluşlarının süreçle ilgili haberleri görmediğini ve protestolara yer vermediğini ileri sürdü. Özel, "Buradan merkez medyaya sesleniyorum. CHP seçmeni yüzde 70 seni izler" dedi.

Gizli Tanık İfadeleri ve Deliller

Özel, gizli tanık ifadelerinin somut delillerle desteklenmesi ve ciddi bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Tutuklanan bazı kişilerin durumuna değinen Özel, bu kişilerin neden suçlandıklarını anlamadıklarını belirtti. "İşlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var" diyerek, delillerin önemine dikkat çekti.

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