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Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 14:42, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 14:43
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Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Lalapaşa, İpsala ve Meriç ilçelerindeki denetimlerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde de yapılan denetimlerde jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz Göçle Mücadelede Devam Eden Çalışmalar

Jandarma ekipleri, bölgede düzensiz göçü önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle sınır bölgelerinde yoğunlaşan denetimler sayesinde birçok kaçak göçmenin yakalanması sağlanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu tür operasyonlar düzenlenerek, düzensiz göçün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzensiz Göçmenlerin İşlem Süreci

Yakalanan düzensiz göçmenler, öncelikle kimlik tespit ve gerekli işlemler için ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi gibi yerlerde geçici süreliğine barındırılarak, ülkelerine geri gönderilmeleri sağlanıyor.

  • Yakalanan göçmenlerin kimlik tespiti yapılıyor.
  • İlgili mercilere teslim ediliyorlar.
  • Geri gönderme merkezlerinde barındırılıyorlar.
  • Ülkelerine geri dönüşleri organize ediliyor.

Bu tür denetimlerin devam etmesi, yasa dışı göçü engellemek ve güvenliği sağlamak adına büyük önem taşıyor.

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