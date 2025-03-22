DMM: Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'yi Terk Çağrısı Gerçek Değil

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Fransa ve İngiltere'nin vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulunduğu" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Bu tür dezenformasyonlar, genellikle uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

DMM'nin Açıklaması ve Uyarıları

DMM, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı duyuruda, İsrail'in propaganda hesaplarından yayılan bu yanlış bilgilendirmenin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özellikle uluslararası ilişkilerde yanlış anlamalara yol açabilecek bu tür iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'deki Güvenlik ve Huzur Ortamı

DMM'nin açıklamasında, ülkemizdeki yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilere rağmen, kolluk kuvvetlerinin sabır ve sağduyu ile huzur ve güven ortamını koruduğu ifade edildi. Bu bağlamda, Türkiye'deki güvenlik ortamının sürdüğü ve herhangi bir tehdit olmadığı belirtildi.

Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Türkiye'de kolluk kuvvetleri, herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir.

Bu tür asılsız iddiaların yayılmasını önlemek adına resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.