Mehmet Ali Çalışkan Gözaltında: İBB Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Firari şüphelilerden biri olan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Bu soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturma devam ediyor.

Firari Şüpheli Mehmet Ali Çalışkan Yakalandı

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalandığı sırada yanında cep telefonunun olmadığı tespit edilen zanlı, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın Genişletilmesi

Bu gelişmeler, soruşturmanın ne kadar ciddi bir şekilde yürütüldüğünü ve genişletildiğini gösteriyor. Başsavcılığın bu konuda attığı adımlar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.