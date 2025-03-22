İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 15 Milyon TL'lik Mal Varlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla çeşitli şüphelilere ait banka kasalarında 15 milyon liralık mal varlığı bulundu. Bu kapsamda, Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüphelinin banka kasaları incelendi ve el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliyi kapsıyor. Suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait çeşitli bankalardaki kasalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açıldı. Bu kasalardan toplamda 15 milyon liralık mal varlığı ortaya çıktı. İşte bu süreçte öne çıkan isimler ve detaylar:

Murat Ongun: 2 kasa

Hüseyin Köksal (Reklamcı ve tekstilci): 1 kasa

Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü): 2 kasa

Ertan Yıldız (İBB İştirakler Başkanı): 2 kasa

Fatih Keleş (İBB Spor Genel Müdürü): 1 kasa

Murat Kapki (BVA firması sahibi): 2 kasa

Emrah Bağdatlı (Firari şüpheli): 1 kasa

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu operasyon, yolsuzluk iddialarını daha da derinlemesine araştırmak amacıyla başlatıldı ve elde edilen mal varlıkları soruşturmanın seyrini etkileyebilir.



