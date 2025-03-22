Ekrem İmamoğlu saat 21:00'de adliyeye sevk edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun buradaki ifadesi kısa süre önce sona erdi.

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