Ekrem İmamoğlu saat 21:00'de adliyeye sevk edilecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun saat 21.00 sıralarında adliyeye sevk edileceğini duyurdu
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2025 16:18, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 16:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun buradaki ifadesi kısa süre önce sona erdi.
İmamoğlu'nun ifadesi 5 saat sürdü. İfade, 18 sayfadan oluşuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun saat 21.00 sıralarında adliyeye sevk edileceğini duyurdu.İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı