CHP, 81 İlde 973 İlçede 5 Bin 600 Sandık Kuracak

CHP, 23 Mart'ta 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurarak önemli bir ön seçim yapmayı planlıyor. Bu seçim, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi olarak öne çıkıyor. Ön seçimde sadece üyeler değil, tüm vatandaşlar Dayanışma Sandığı ile oy kullanma fırsatına sahip olacak.

CHP'nin Ön Seçim Planı ve Detayları

23 Mart tarihinde gerçekleşecek olan bu ön seçimde, 81 il ve 973 ilçede toplamda 5 bin 600 sandık kurulacak. Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek. Üye olmayan vatandaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak Dayanışma Sandığında oy kullanabilecekler.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Kurulacak Sandıklar

Ankara'da 25 ilçede sandıklar kurulacak.

İstanbul'da 39 ilçede seçmenler oy kullanabilecek.

İzmir'de ise 30 ilçede sandıklar yer alacak.

Bu sandıklar, ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehaneler, düğün salonları ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlerde bulunacak. Bu şekilde CHP, vatandaşların oy kullanma sürecine kolayca katılmalarını hedefliyor.