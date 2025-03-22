İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı. Güven'in teslim olmak amacıyla yurt dışından döndüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi. Bu gelişmelerle birlikte, Elif Güven'in gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 91'e yükseldi.

Elif Güven Kimdir?

Elif Güven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş.'de Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatıldı. Bu kapsamda, birçok kişi gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Soruşturmalar, belediyenin çeşitli birimlerini kapsamaktadır.

Elif Güven'in de aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Elif Güven'in savunması ve diğer detaylar ise kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.