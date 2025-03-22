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İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun adliye sevki nedeniyle bazı yolları kapattı. Alternatif güzergahlar açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2025 17:39, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 17:42
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İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Valilik, alternatif yol güzergahları hakkında da bilgi verdi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun kapatıldığı duyuruldu. İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar...Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği açıklandı. İstanbul Valiliği, İmamoğlu adliyeye sevk edilmeden önce bazı yolları trafiğe kapattığını duyurdu.

Pazar Saat 08.00'e Kadar Bazı Yollar Kapalı

22 Mart Cumartesi saat 16.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıklayan Valilik, alternatif yol güzergahlarını paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir."


Hangi Yollar Kapanacak?

22 Mart 2025 saat 16:00 itibarıyla kapanan yollar şöyle listelendi:

  • Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif Güzergahlar

Alternatif yol güzergah olarak kullanılacak yollar:

  • Çiftecevizler Caddesi,
  • Sıracevizler Caddesi,
  • Silahşör Caddesi,
  • Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,
  • Halaskargazi Caddesi,
  • Şişli Büyükdere Caddesi,
  • Darülaceze Caddesi,
  • Vatan Caddesi,
  • Kağıthane Caddesi,
  • D 100.


Çağlayan Metrosu Kapatıldı

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun işletmeye kapatıldığı ve araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.

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