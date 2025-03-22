Özgür Özel: Pazartesi Normal Bir Türkiye'ye Uyanmak İstiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin Saraçhane'de gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Özel, gece yaşanabilecek gelişmelere göre hareket edeceklerini belirterek, "Gecenin seyrine göre Çağlayansa Çağlayan, Vatansa Vatan..." şeklinde konuştu.

Polisimize Dokunmadan Sokaktayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 kişinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceğini hatırlatan Özel, "Bugün biz polisimize dokunmadan ama yılmadan 81 ilde sokaklardayız. Durmayacağız ve hiçbir kanunsuz hiçbir yasağa uymayacağız." dedi.

Pazartesi Günü Normal Bir Türkiye'ye Uyanmak İstiyoruz

Özel, "Pazartesi günü normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz." ifadesini kullanarak, "Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik. Anormal Türkiye'de korkuyu geride bıraktık." dedi.

Gizli Tanık Tepkisi

CHP lideri Özel, öğle saatlerinde bir açıklama daha yaparak, "Ekrem İmamoğlu'na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar." şeklinde konuştu. Dosyada adı geçen isimler hakkında, "Öyle isimler var ki, Ekrem başkana da soruyorlar 'bunu tanıyor musun?' Herkes birbirine soruyor, bu nerden çıktı bu kim diye." ifadelerini kullandı.Özel, "Haksızca, hukuksuzca bir iş var" diyerek, yürütülmekte olan ve gizlilik kararı olan bir soruşturmanın gizliliğine halel getirmeyecek şekilde konuştu. Şu anda içeride 106 kişi tutuklu. Ekrem İmamoğlu'na sorular yöneltilirken, bazı isimlerin kim olduğu bilinmiyor.

Ekrem Beyin İhalelerde Hiçbir İmzası Yok

İmamoğlu'nun suçlandığı iddialar için Özel, "İBB'nin ismi anılan şirketlerine, ihale alan kim varsa, bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış." dedi. "106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret. Ekrem beyin bu ihalelerde hiç imzası yok. Normalde belediye başkanları imza atmadıkları hiçbir ihale sorumlu tutulamaz. Tutarsanız Türkiye'de hiçbir belediye başkanı görevine devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kanıt Yok, İşlemleri Şaibeli Hale Getirecek Gizli Tanık Var

Savcılık tarafından hazırlanan dosyada kanıt olmadığını savunan Özel, "Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var." dedi. Dosyada bir gizli tanığın, bir firma yetkilisini naylon faturayla suçladığını belirtti.Özel iddialarını şu şekilde sürdürdü:

Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. İsmini kapatacağım. Gizli tanık demiş ki 'Bir firmanın yetkilisi bu. ... İsimli şahıs da naylon fatura kesmektedir' şimdi gizli tanık 'naylon fatura' diyorsa bu adamı alacaksın, faturaları da koyacaksın, 'Bu işi ne zaman yaptın, kime yaptın, bu parayı nereden aldın?' diyeceksin. Bu ciddi bir iddia. Şimdi gizli tanık burada işler, somuta varacaksan. Dersin ki 'Faturalar naylonmuş, yapmadığın işi faturalandırmışsın, vermediğin malı faturalandırmışsın.' Bu önemli. İşte o gizli tanığın verdiği isim, algı operasyonlarını yapıyormuş. Ve o algı operasyonlarını yapan arkadaş, İmamoğlu soruşturmasının kilit ismiymiş. Burada yazıyor kilit isim. İmamoğlu ile de fotoğrafları var. Ve bu firmanın adı belli, algı operasyonu yapan bu kötü şirket. "Ekrem Bey'den parayı örneğin 29 Ekim ilanı için alıp, operasyonu için kullanıp, kestiği faturaya da gizli tanığın 'Naylon fatura' dediği şirket."

Özel, gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını ileri sürdü.