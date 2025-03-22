Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor

Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıta üçlü zam geliyor. Gelecek hafta benzin, motorin ve otogazın litre fiyatında artış yaşanacak. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam göründü. Karar sonrası 41 lirayı aşan dolar kuru şu sıralar, 38 lira sınırında bulunuyor.

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