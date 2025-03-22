Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Filiz Akın hayatını kaybetti
Filiz Akın hayatını kaybetti
DMM: Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'yi Terk Çağrısı Gerçek Değil
DMM: Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'yi Terk Çağrısı Gerçek Değil
İstanbul Valisi Davut Gül'den İBB'ye Yönelik Açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül'den İBB'ye Yönelik Açıklama
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
Dijital Cihaz Kullanımı İlkokul Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?
Dijital Cihaz Kullanımı İlkokul Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı
Sağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor
İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi
İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi
EPDK, Akaryakıt Tarifelerinde Değişikliğe Gitti
EPDK, Akaryakıt Tarifelerinde Değişikliğe Gitti
Reklam Kurulu 32,5 Milyon TL Ceza Verdi
Reklam Kurulu 32,5 Milyon TL Ceza Verdi
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Devlet Desteği Görüntülenebilecek
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Devlet Desteği Görüntülenebilecek
Türkiye'de İlk Kadastro Mahkemeleri Haritası Oluşturuldu
Türkiye'de İlk Kadastro Mahkemeleri Haritası Oluşturuldu
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak
Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı
Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı
Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor
Bakan Tekin'den özel okul ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Tekin'den özel okul ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor

Döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına zam getirecek. Gelecek hafta benzin, motorin ve otogazda fiyat artışı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2025 19:15, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 19:18
Yazdır
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor

Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor

Döviz Kurlarındaki Artış Akaryakıta Zam Getiriyor

Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıta üçlü zam geliyor. Gelecek hafta benzin, motorin ve otogazın litre fiyatında artış yaşanacak. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam göründü. Karar sonrası 41 lirayı aşan dolar kuru şu sıralar, 38 lira sınırında bulunuyor.

Kurdaki Yükselişin Etkileri

Kurdaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki hafta benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor.

Beklenen Zam Tarihleri ve Oranları

  • 25 Mart Salı: Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam
  • 26 Mart Çarşamba: Motorine 1 lira zam
  • 27 Mart Perşembe: Otogaza 65 kuruş zam bekleniyor...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber