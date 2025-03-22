Bakan Yumaklı: Türkiye'nin su depolama hacmi 50 milyar metreküp arttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 22 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'nin su depolama hacminin 50 milyar metreküp arttığını ve 183,4 milyar metreküplük bir su kaynağı seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Su Verimliliği Zirvesi'nde Buzulların Önemi

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından Üsküdar'daki bir otelde düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, bu yıl Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Su Günü temasını, "buzulların korunması" olarak belirlediğini söyledi. Buzulların, dünyanın ısı dengesini sağlayan doğal aynalar olduğunu ancak son 50 yılda benzeri görülmemiş bir hızla eridiklerini kaydeden Yumaklı,

"Buzullar, 2023 yılında tarihin en büyük su ve kütle kaybına uğradı. Küresel iklim değişikliğinin su döngüsünü geri dönüşü olmayacak bir şekilde değiştirmesi de bunun üzerine eklenmiş durumda."

dedi.

Su Yönetimi ve Ekonomik Boyutları

Yumaklı, buzulların erimesinin sadece buzullar bölgesini etkilemediğine değinerek, "Daha sıcak yazlar, artan kuraklıklar, tarımsal üretim riskleri ve su kaynaklarının azalması bu değişimlerin doğrudan etkileri." şeklinde konuştu. Su yönetiminin sadece çevresel bir mesele olmadığına dikkati çeken Yumaklı,

"Su yönetiminin ekonomik ve sosyal kalkınmayla ilgili çok önemli boyutları vardır. Ülkemiz Akdeniz Havzası'nda ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin arasındayız. Bugün su stresi altında bir ülkeyiz ancak toplumun tüm kesimleriyle ortak bir bilinç, güçlü bir iş birliğiyle su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine düşmemek için gayret sarf ediyoruz."

ifadesini kullandı.

Su Yatırımları ve Tarımda Verimlilik

Bakan Yumaklı, suyun artık sınırsız bir kaynak değil korunması gereken hayati bir değer olduğunu vurgulayarak,

"Bu sebeple son 22 yılda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde suyun akışına yön veren politikalar geliştirildi."

dedi. Bitkisel üretimde yeni destek modeli uyguladıklarını belirten Yumaklı, "Havzalarda planlanan üretimin yapılmasıyla ilgili destekleri vermemizin yanı sıra Türkiye'de su kısıtı bulunan 52 ilçede, üretim planlamasına uyulduğu takdirde, ilave su kısıtı desteği ödemeye başladık." dedi.

Ulusal Su Kurulu ve Sürdürülebilir Projeler

"Türkiye'de suyun yönetimi için Ulusal Su Kurulu'nu kurduk" diyen Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2023 yılının Ocak ayında başlattığı "Su Verimliliği Seferberliği"nin önemine değindi. Kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımını verimli hale getirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Yumaklı,

"Türkiye'de suyun yönetimi için Ulusal Su Kurulu'nu kurduk. Havza bazlı su kullanım stratejileri geliştirdik."

dedi.Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, suyun sadece yaşamın değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da kaynağı olduğunu belirterek, "Su verimliliğini konuşmak aslında geleceği konuşmak demektir." ifadesini kullandı. Ağırbaş, Su Verimliliği Seferberliği'nin önemine vurgu yaparak,

"Bugün burada bu önemli sürecin güçlenerek devam ettiğine tanıklık etmek sadece ülkemiz için değil tüm dünya için ilham verici bir adımdır."

dedi.