Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market Kapatıldı

Çorum'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir marketin şubesine bir gün kapatma cezası verildi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yer alan ve daha önce de benzer bir ihlal nedeniyle cezalandırılan bu marketi tekrar denetledi.Denetim sırasında raflarda, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulan ekipler, durumu tutanakla belgeleyerek belediye encümeninin kararı doğrultusunda markete 1 gün kapatma cezası uyguladı.

Çorum Belediyesi'nden Kapatma Kararı

Ekipler, marketin girişine "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı pankart astı. Açıklamada ayrıca, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran ve kasa ile reyon arasında fiyat farkı tespit edilen marketlere para cezalarının ardından kapatma cezası uygulanacağı belirtildi.

Marketlere Uygulanan Cezalar

Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurma

Kasa ve reyon arasında fiyat farkı tespit edilmesi

Önce para cezası, ardından kapatma cezası

Bu tür ihlallerin önüne geçmek için belediye denetimlerinin devam edeceği vurgulandı. Bu önlemlerle tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının tehlikeye atılmaması amaçlanıyor.