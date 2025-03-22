Erdoğan: Belediyelerimiz Yolsuzluktan Yana Olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma üzerinden CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programı'ndaki Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programı'nda yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya değindi.

CHP'nin Kışkırtma Çabaları

Erdoğan, CHP'nin 'milleti kışkırtmak istediğini' belirterek,

"Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz"

ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP'nin 'dört gündür insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yaptığını' kaydetti.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

'Milletimiz oyuna düşmedi' : Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma çabasındaki oyuna düşmedi. Bununla muvaffak olamayınca bu yolsuzluk provokasyonları ile milletimizi kışkırtmaya çalışıyorlar.

: Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma çabasındaki oyuna düşmedi. Bununla muvaffak olamayınca bu yolsuzluk provokasyonları ile milletimizi kışkırtmaya çalışıyorlar. 'Belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak' : Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak, hak, hakikat, helal haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.

: Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak, hak, hakikat, helal haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek. 'Sayın Özel neden korkuyorsunuz?' : Bugün de basın yayın kuruluşlarını tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını gösterdiler. Böyle siyaset olur mu? Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum... Sayın Özel neden korkuyorsunuz?

: Bugün de basın yayın kuruluşlarını tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını gösterdiler. Böyle siyaset olur mu? Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum... Sayın Özel neden korkuyorsunuz? 'Parmak sallama dönemleri artık geride kaldı': Milli iradeye parmak sallama dönemleri artık geride kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete yol verme çabaları artık geride kalmıştır. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu Türkiye vardır.

Demokrasinin, hukukun meşruiyeti dışında çözüm arayanlar avucunu yalamıştır. Milletimizin huzurunu kaçırılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.