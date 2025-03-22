İstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar Uzatıldı

İstanbul'da eylem yasağı süresi uzatıldı. İstanbul Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 26 Mart'a kadar devam edeceğini bildirdi. Valilik, eylem için kente gelen araçların giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini de belirtti.

Eylem Yasağı Süresi Uzatıldı

İstanbul Valiliği, daha önce alınan kararla 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını hatırlattı. Ancak ilde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasının gerekli olduğunu vurgulayan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu nedenle, konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğiyle genel asayişin tesis edilmesi amacıyla, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart ve afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin a, b ve c bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23 Mart saat 00.01'den 26 Mart saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca açıklamada, İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir. ifadesi kullanıldı.