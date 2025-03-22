Usulsüz çakar lamba kullanan sürücüye 276 bin lira ceza

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çakırlar Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, sesli ve ışıklı çakar sistemi bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibine de aynı kanun kapsamında 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Ayrıca araç, 30 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.