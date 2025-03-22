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CHP Lideri Özel: İmamoğlu'nun Haklılığı Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane mitinginde yüzbinlerce kişinin İmamoğlu'na destek verdiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2025 23:31, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 23:33
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CHP Lideri Özel: İmamoğlu'nun Haklılığı Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yüzbinlerce kişinin alanda bulunduğunu belirtti. "Bu meydanın gücü haklılığında kardeşim. Haklıyız biz, biz kazanacağız" diyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun cevaplarıyla haklılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Saraçhane Etkinliğinde Yüzbinler Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen etkinliğe katılarak kalabalığa seslendi.

Mitinglere Katılım Sayıları

  • İlk gün: 110 bin kişi
  • İkinci gün: 210-220 bin kişi

"Dün akşam 220 bin dedik. Drone görüntülerini görünce neye uğradığımızı biz de şaşırdık. Gözün gördüğü yerde 550 bin kişi vardı ve buralara yaklaşamıyorlardı" diyen Özel, tarihi yarımadada bağlantı yollarıyla birlikte 1 milyon kişinin 'gönül gönüle' olduğunu kaydetti.

'Bu meydanın gücü haklılığında'

"Kanunsuz bir emir verdi Erdoğan. Ne yapsın vali, ne yapsın emniyet müdürü? Bir tarafta emri veren, kanunsuz emri veren bir kişi, tek kişi, tek adam. Karşısında, ondan korkmayan milyonlar var. Kim durdurabilir sizleri?" diyen Özel, mitingde bir tarih yazıldığını ifade etti.CHP lideri, konuşmasının bir bölümünde polise havai fişek atanları uyarırken şunları söyledi: "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım. İşte bu meydanın gücü haklılığında kardeşim. Haklıyız biz, biz kazanacağız."

'Bugün ondan size büyük bir selam getirdim'

Özel, şöyle devam etti: "Bu gece sevgili Dilek İmamoğlu'yla, değerli oğlu Selim'le birlikte birazdan el ele kol kola girip Ekrem Başkan'ın sorgulandığı, sorulan her soruya yargılayan cevaplarla haklılığını ortaya koyduğu, bir kumpası çökerttiği ve tertemiz, çalışkan ve cesur bir yönetici olarak görevini nasıl yaptığını tutanaklara, evraklara nakşettiği bu akşam da onun yanına gideceğiz. Bugün ondan size büyük bir selam getirdim."

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