İmamoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
İmamoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
İmamoğlu, savcılığa ifade vermeye başladı
İmamoğlu, savcılığa ifade vermeye başladı
Kartalkaya Otel Yangını: Bilirkişi Raporu Tamamlandı
Kartalkaya Otel Yangını: Bilirkişi Raporu Tamamlandı
İstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar Uzatıldı
İstanbul'da Eylem Yasağı 26 Mart'a Kadar Uzatıldı
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Havalar Nasıl Olacak?
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
Benzin, Motorin ve Otogaza Zam Bekleniyor
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
Bakan Kacır: AR-GE Personeli 292 Bine Ulaştı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
İBB Medya A.Ş. Müdürü Elif Güven Gözaltına Alındı
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Ankara'da Protestolar: 41 Kişi Gözaltında
Filiz Akın hayatını kaybetti
Filiz Akın hayatını kaybetti
DMM: Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'yi Terk Çağrısı Gerçek Değil
DMM: Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'yi Terk Çağrısı Gerçek Değil
İstanbul Valisi Davut Gül'den İBB'ye Yönelik Açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül'den İBB'ye Yönelik Açıklama
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor
Dijital Cihaz Kullanımı İlkokul Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?
Dijital Cihaz Kullanımı İlkokul Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı
Sağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı Eczacı Kar Oranlarını Yeniden Düzenliyor
İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi
İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi
EPDK, Akaryakıt Tarifelerinde Değişikliğe Gitti
EPDK, Akaryakıt Tarifelerinde Değişikliğe Gitti
Reklam Kurulu 32,5 Milyon TL Ceza Verdi
Reklam Kurulu 32,5 Milyon TL Ceza Verdi
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Devlet Desteği Görüntülenebilecek
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Devlet Desteği Görüntülenebilecek
Türkiye'de İlk Kadastro Mahkemeleri Haritası Oluşturuldu
Türkiye'de İlk Kadastro Mahkemeleri Haritası Oluşturuldu
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak
Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı
Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı
Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor
Bakan Tekin'den özel okul ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Tekin'den özel okul ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İmamoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 03:17, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 03:29
Yazdır
İmamoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber