İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili eylemlerde 323 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde bu gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 07:21, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 07:23
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.