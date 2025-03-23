YSK, 'CHP'nin Kongresi İptal' İddialarını Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada,

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır.

ifadesi kullanıldı.

YSK'den Sosyal Medya İddialarına Yanıt

YSK, CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.





Yasal Süreç Başlatılıyor

Açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla yasal adımlar atılacağı belirtildi. Ayrıca, vatandaşların yalnızca YSK'nin resmi kanallarından yapılan duyurulara itibar etmeleri gerektiği vurgulandı.