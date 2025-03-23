İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gizli Kasaları Çilingir Açtı

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin farklı bankalarda 20 gizli kasası olduğu tespit edildi. Kasalardan sadece 10'u açılabilirken, özel kilit sistemi olan 10 kasa için Gaziantep'ten çilingir getirildi.

Yolsuzluk Soruşturması Derinleşiyor

İBB'deki yolsuzluk soruşturması derinleştikçe yeni bilgi, belge ve paraya ulaşılıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı bankalarda 20 gizli kasası olduğu tespit edildi. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 2, örgütün kasası olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal'ın 1, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, örgütün kasalarından biri olduğu iddia edilen Fatih Keleş'in 1 ve BVA firması sahibi Murat Kapki'nin 2 banka kasası olduğu belirlendi.

Gizli Kasalardan Ele Geçirilen Paralar

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; kasalardan sadece 10'u açılabilirken, özel kilit sistemi olan 10 kasa için Gaziantep'ten çilingir getirildi. Ongun'un ING Bank'taki iki kasasından biri açıldı. Kasada bulunan 10 bin 370 euro nakit para bulunurken, içerisinde yer alan bazı evraklara da el konuldu. Açılabilen 10 kasada ele geçirilen ve el konulan para miktarı ise 15 milyon lirayı buldu.