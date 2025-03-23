Türkiye'nin Yaşlı Ekonomisi: Gelecek Vaat Eden Sektörler

Türkiye'de 9 milyonu bulan yaşlı nüfus, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi birçok yan sektörü beraberinde getiriyor. Yaşlanan yaş üstü kesimin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, teknoloji, konut, sigorta, eğitim, giyim, turizm ve finans gibi çeşitli alanlarda yeni yatırım alanları ortaya çıkıyor.

Türkiye'de Yaşlı Nüfusun Hızla Artması

Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı, son beş yılda yüzde 20,7 artarak geçen sene 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı ise 2019'da yüzde 9,1 iken, 2024'te yüzde 10,6'ya yükseldi. Bu rakamlar, gelişmiş ülkelerin uzun yıllardır tanıdık olduğu yaşlı nüfus eko-sistemini ortaya çıkarıyor. Yaşlı bireylerin sosyal güvenlik açısından devlete oluşturduğu yük tartışılsa da; onların ihtiyaçlarını karşılayacak sektörler doğuyor. Örneğin sağlık, teknoloji, konut, sigorta, eğitim, giyim, turizm ve finans gibi alanlarda yeni iş fırsatları ve yatırımlar artıyor.

Yan Sektörleri Besliyor

Öte yandan, çağrı merkezi hizmetleri, kasiyerlik gibi fiziksel güç gerektirmeyen ve iş gücü açığı olan yerlerde yaşlı nüfus için istihdam alanları oluşacak. Uzmanlar, özel sektör ve kamu iş birlikleriyle yaşlı bireylere yönelik hizmetlerin kapsamının genişleyeceğinden bahsediyor. Yaşlı ekonomisi sayesinde milyarlarca dolarlık potansiyelden söz ediliyor. GAYA Bakım Üniteleri Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Öz Esmeray'a göre, nüfusun yaşlanması, birçok yan sektörün oluşmasına neden oluyor. Bu alandaki yatırımlar ekonomik büyümeyi desteklerken; bireylerin yaşam kalitesini artırıyor. Özellikle yapay zeka, robotik bakım, yaşlı dostu mimari ve sigorta sistemleri bu dönüşümün en kritik bileşenleri arasında yer gösteriliyor.

Turizmden 12 Ay Boyunca Gelir

Yaşlı turizminin dünyada revaçta olduğuna dikkat çeken Esmeray,

"Geleneksel huzurevi modeli artık yerini lüks bakım tesisleri ve yaşam köylerine bırakıyor."

Özel sektör tarafından işletilen konforlu, 5 yıldızlı bakım merkezleri, yüksek gelir grubundaki yaşlılara hitap ediyor. Devlet destekli, sigortayla entegre katkıların sağlandığı model hayat geçiriliyor. Emekliler için uzun süreli tatil imkanları sunan yaşlı dostu oteller de popüler. Rehabilitasyon tatilleri, onlar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Avrupa ve Amerika'daki emeklilerin daha düşük maliyetle Türkiye gibi ülkelerde yaşamaları, yaşlı dostu konut projelerine ilgiyi artırıyor" diye konuştu. Emekli veya yaşlı bireylerin zaman sorunu olmadığı için özellikle turizm konaklamaları ön plana çıkarken, ülkeler yüksek harcamalardan 12 ay boyunca ciddi gelir sağlıyor.

Türkiye İçin Henüz Erken

Türkiye'de yaşlı nüfusa bağlı ekonomik faaliyetlerin yavaş gelişeceğine dikkat çeken Gaye Öz Esmeray,

"Çiçeği burnunda çok yaşlı olan bir ülkede bazı değişimlere ayak uydurmak çok kolay olmayabiliyor."

Yaşlı nüfusa sahip olan ülkelerde bizim gibi değişim süreçlerinden geçtiler. 20 yıl içinde yaşlı bir topluma entegre olmuş bir ülkede yaşıyor olacağız. Bu sebeple, yaşlılığın hangi alanına yatırım yapılırsa kazandıracak" şeklinde konuştu.