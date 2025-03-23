Hava Sıcaklıkları 6-8 Derece Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmezken, diğer yerlerde 6-8 derece artması tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar





Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Zirai Don Uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyor. Pazar günü gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.