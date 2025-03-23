Akaryakıt Fiyatlarına 3 Gün Arka Arkaya Zam Bekleniyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşebilir. Bu durum, tüketiciler için önemli bir mali yük oluşturabilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimlerden daha fazla etkilenebilir.

Beklenen Akaryakıt Zamları





Salı günü: Benzin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.

Benzin litre fiyatına zam bekleniyor. Çarşamba günü: Motorin litre fiyatına 1 TL artış öngörülüyor.

Motorin litre fiyatına artış öngörülüyor. Perşembe günü: LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor.





23 Mart 2025 İtibarıyla Büyük Şehirlerde Akaryakıt Fiyatları

İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 23 Mart 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları





Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL





İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları





Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL





Ankara Akaryakıt Fiyatları





Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL





İzmir Akaryakıt Fiyatları



