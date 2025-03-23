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CHP Olağanüstü Kurultayı Öncesi Kılıçdaroğlu'nun Kararı

Kılıçdaroğlu, CHP olağanüstü kurultayı öncesi nabız yoklarken, İmamoğlu ve Salıcı'nın adaylık ihtimalleri konuşuluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mart 2025 09:07, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 09:09
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CHP Olağanüstü Kurultayı Öncesi Kılıçdaroğlu'nun Kararı

CHP'nin Olağanüstü Genel Kurultay'ı Öncesi HareketlilikCHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurultay öncesi eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun 'aday ol' baskısı karşısındaki nihai kararını önümüzdeki hafta içerisinde vereceği iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar günü CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. Olağanüstü kurultay kararı tüm il ve ilçe örgütlerine yazıyla duyurulurken, 31 Mart'ta ise delege listesinin asılacağı belirtildi.

Nabız Yoklaması Yapıldı

Olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden onlarca delege ile telefon görüşmesi yaparak nabız yokladığı ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre; partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'aday ol' baskısının arttığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu anda elinin güçlü olması nedeniyle sürece temkinli yaklaştığı ancak gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia edildi.

Sürpriz Bir İsim Masada

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir yol arayışına girerek genel başkanlığa aday olabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı öne sürülüyor.

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