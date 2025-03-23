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Hamas Üyesi Berdevil ve Eşi İsrail Saldırısında Öldü

Hamas'ın üst düzey ismi Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 10:40, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 10:41
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Hamas Üyesi Berdevil ve Eşi İsrail Saldırısında Öldü

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'tan Resmi Açıklama

Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Berdevil ve Eşi Teheccüd Namazı Sırasında Hayatını Kaybetti

Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistinli Şehitlerin Kanı Direnişi Güçlendirecek

Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.

Başsağlığı ve Sabır Dilekleri

Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.

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