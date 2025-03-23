İmamoğlu'nun Serbest Bırakılmasına İtiraz Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceğini açıkladı. Başsavcılık, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanma talebinin reddine itiraz edeceğini bildirdi. "Yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun diğer suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edileceği öğrenildi.

İmamoğlu'na Yönelik Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma çerçevesinde şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Başsavcılığın Açıklaması

Açıklamada,

Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.

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