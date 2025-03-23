İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası TCMB'den Hamle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi, banka yöneticileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının amacı, ekonomik dengeleri korumak ve finansal istikrarı sağlamak olarak belirtildi.

Toplantının Detayları

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılacak toplantının 15:00'da başlaması öngörülüyor. Toplantı sonrasında, TBB'nin bir açıklama yapacağı ifade edildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, ekonomik dalgalanmaların etkilerini minimize etmek olacak.

TCMB'nin Aldığı Önlemler

TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB, haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı. Bu adımlar, piyasalarda oluşabilecek dalgalanmaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Likidite Yönetimi

Likidite yönetimi konusunda da adımlar atan TCMB, likidite senedi ihraçlarına başlanacağını belirtmişti. Bu hamleler, piyasaların likidite ihtiyacını karşılamayı ve ekonomik istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.