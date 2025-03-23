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Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasına dair İstanbul Valiliği'ne bilgilendirme yazısı gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 14:35, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 14:39
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Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında üç belediye başkanına da yönelik suçlamalar dikkat çekiyor. İmamoğlu'nun suçlamaları arasında örgüt kurma, kişisel verilerin kaydedilmesi ve rüşvet alma gibi ciddi iddialar bulunuyor. Şahan ise terör örgütüne yardım etmekle suçlanıyor. Çalık'a yöneltilen suçlamalar arasında ise örgüte üye olmak ve irtikap yer alıyor.

Valiliğe Gönderilen Yazı

Valiliğe gönderilen bilgilendirme yazısı, soruşturmanın ciddiyetini ve kapsamını gözler önüne seriyor. Bu tür suçlamalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırabilir ve belediye yönetimleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  • Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan
  • Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

Bu isimlerin tutuklanmasıyla ilgili süreç, hukuk sisteminin titizlikle işlemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Kamuoyunun bu konudaki beklentisi, şeffaf ve adil bir yargılama sürecidir.

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