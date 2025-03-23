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Büyücülük yoluyla 300 milyon liralık vurgun! 15 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda büyücülük bahanesiyle dolandırıcılık yapan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 15:39, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 15:40
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Büyücülük yoluyla 300 milyon liralık vurgun! 15 kişi tutuklandı

Batman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, büyücülük bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "yaptıkları büyüyle ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttığını, özel hayatlarındaki sorunları çözdüğünü, her şeyi bildiğini, gelecekteki yaşamları ile ilgili bilgiler verdiğini" iddia eden anne ve kız tespit edildi.

Dolandırıcılık İddiaları ve Şüphelilerin Yöntemleri

Şüphelilerin, büyü yapmak için gerekli masraflar adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon lira kazanç sağladıkları tespit edilen çalışmada, şüphelilerin aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla müştekilere karşı kullandıkları ortaya çıktı. Ayrıca birinin Almanya'dan Batman'a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, "üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü dört gün boyunca giymesini sağlayarak kötülüklerden kurtulacağı" vaadinde bulundukları da saptandı.

Eş Zamanlı Operasyon ve Sonuçları

"Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 18 Mart'ta Batman merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defter ve kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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